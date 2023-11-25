"الخارجية": الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بداية يمكن البناء عليها لفترات أطول

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل الأوضاع على معبر رفح، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم السبت، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في التوصل لهذه الهدنة في توقيت مهم للغاية، لأن المسألة ليست فقط تبادلًا للأسرى أو المحتجزين، لكن المعادلة مشتبكة بها شق أساسي خاص بوقف عمليات القصف المستمر لقطاع غزة وإتاحة المساعدات الإنسانية والإغاثية والقوافل الإنسانية للدخول للقطاع.

وأضاف أن الصفقة بكل أبعادها مهمة، وجاءت في توقيت مهم خاصة أنها تزامنت بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي أقر بهدنات إنسانية وعملية وقف إطلاق نار إنسانية في فترات ممتدة وقصيرة، ومن ثم يمكن أن نعتبر توقيع تلك الهدنة بداية يمكن البناء عليها لفترات أطول وفرص أكبر لتبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين ومن ثم إفراغ الأزمة من جزء مهم من أسباب تعقيدها ثم يتكامل كل ذلك الجهد الدبلوماسي.