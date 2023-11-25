السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر ينعى 5 من تلاميذه توفوا في انقلاب سيارة بأسيوط

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

قدم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي تلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري الخاص بمحافظة أسيوط، الذين وافتهم المنية في حادث انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى معهدهم، صباح اليوم السبت.

txt

للمتقدم لبرنامج البعثات الخارجية.. إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/2024

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لأهالي أبنائنا التلاميذ الذين قضوا في هذا الحادث الأليم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوب والديهم، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبناء على توجيهات شيخ الأزهر؛ توجه وفد رفيع المستوى إلى محافظة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، مدير عام قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وعاظ الأزهر ومعلميه، لمساندة أهالي التلاميذ في مصابهم، وتقديم واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف معهد نور الإسلام الأزهري

الأكثر قراءة

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها