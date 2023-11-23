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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمتقدم لبرنامج البعثات الخارجية.. إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/2024

الأزهر
الأزهر

إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/ 2024من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال محرك البحث (جوجل) خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المتقدمين للمسابقة من خريجى كليات (اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون) بجامعة الازهر.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.
إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/2024

أعلن اليوم، د.نظير عياد، أمين عام المجمع البحوث الإسلامية من خلال بيان نشر على موقع مجمع البحوث الإسلامية ، أسماء جميع المقبولين، الذين تم ترشيحهم، للبعثات الخارجية لدول العالم لعام 2023/ 2024.

إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/2024
على صعيد متصل، أكد الأمين العام، أن عملية الاختيار تمت بعناية، ومرت بمراحل اختبار متعددة، تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم، من أجل اختيار الكفاءات، المؤهلة لكي تمثل مصر والأزهر الشريف في دول العالم.

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إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/2024

أوضح “عياد” أن الاختبارات كانت شفوية وتحريرية، لمعرفة قدرات ومهارات المتقديمن، وسماتهم الشخصية، وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر في الخارج، لنشر المنهج الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، وترسيخ لغة الحوار والاعتدال والتسامح وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة.

إعلان نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم 2023/2024

وأتاح المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، نتيجة المقبولين بنشر أسمائهم على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة المرشحين للبعثات الخارجية من خلال الدخول علي الرابط التالي:
https://www.azhar.eg/bo3ooth-result
وفى منتصف يونيو الماضى قد أعلن الأزهر الشريف، نتيجة الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتعاث للخارج لعام 2023/2033
وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة الابتعاث للخارج من خلال الرقم القومي، عبر الرابط التالي: 
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=232&fbclid=IwAR1wzeX7R4xtEc3sD0fGxW2bv7inMD9bbm07LZg-kJ2uOUeYJsxxk8ilweE
كما عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يناير الماضي، الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم وذلك بكليات (اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون) بجامعة الأزهر بالقاهرة كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار 4 أيام.

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