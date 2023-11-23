جامعة الأزهر تشيد بجهود مركز البحوث السكانية في خدمة المجتمع

ترأس د.سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ اجتماع مجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية وذلك بمقر المركز بفرع الجامعة بالدرّاسة، بحضور عمداء ووكلاء كليات الطب بنين وبنات والتربية، إضافة إلى لفيف من الأساتذة بالمركز؛ تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وخلال ترأسه الاجتماع، أشاد رئيس الجامعة بجهود المركز العلمية والمجتمعية والتي تسهم بشكل كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

ثمن رئيس الجامعة تنظيم المركز لورشة عمل حول الممارسات الضَّارة وتعارضها مع أهداف الشريعة الإسلامية والتي عقدت بجيبوتي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمشاركة علماء دين من دول: مصر، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون بين القادة الدينيين من أجل مواجهة العنف الاجتماعي.

كما ثمن رئيس الجامعة جهود المركز في مجال الخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها للمرضى المترددين عليه بأسعار رمزية.

كما أشاد الاجتماع بجهود وحدة الإخصاب الطبي المساعد برئاسة الدكتور محمد شحاته، وأعقب ذلك استعراض تقرير مفصل حول أنشطة المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية علي مدار سبعة شهور ماضية.

وتناول الاجتماع النظر في عقد الدورة التثقيفية الخاصة بزيارة وفد أوزباكستان، وتم توجيه الشكر للدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز؛ لجهوده الطيبة المبذولة في جميع أنشطة المركز التي تعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وتؤكد أن الأزهر كعبة العلم ومنارة العلماء في جميع المجالات العلمية على مدار أكثر من ألف عام في خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.