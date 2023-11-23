الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يُعلن نتيجة مبعوثى الأزهر لدول العالم 2024

نتيجة مبعوثي الأزهر
نتيجة مبعوثي الأزهر

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2023/ 2024، وذلك بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.
 

المسابقة مرت بعدة مراحل


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة قد مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم، وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
وأضاف "عياد"، أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسئوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعون للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=269

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف للابتعاث الخارجي نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم لعام ٢٠٢٤ مصر والأزهر

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