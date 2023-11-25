السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 في حادث سير على الطريق الدائري بالجيزة

حادث سير
حادث سير

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدائري قبل محور 26 يوليو.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الجيزة، مفادها وجود حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما؛ حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، أعلى الطريق الدائري تحديدا بنزلة محور 26 يوليو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإرجاع الطريق لمجراها، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الحادث الطريق الدائري محور 26 يوليو سيارة إسعاف

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