إصابة شاب إثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى أعلى محور 26 يوليو

شهد طريق محور 26 يوليو بنزلة ميدان لبنان حالة من التكدس المروري ، بسبب اصطدام سيارة ملاكي بسور خرساني على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي بلاغ بالواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق المحور اتجاه الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى طريق المحور في اتجاه مدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحركة المرورية

وفي سياق آخر، شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، صباح اليوم الثلاثاء حالة من الانتظام في الحركة المرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود كثافات مرورية متحركة وسط انتشار أمني مكثف على الطرق لمتابعة حركة السيارات،

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائرى.

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد نفق الأزهر تباطؤا فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.