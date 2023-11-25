السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات النائب الهولندي غيرت فيلدرز حول تهجير الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية

أدنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، التصريحات العنصرية للنائب في البرلمان الهولندي غيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه التاريخي فلسطين.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن دولته المستقلة أقرتها الشرعية الدولية في هذا الوطن، وليس في أي مكان آخر، مؤكدة أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا بغير هذه الدولة الفلسطينية.

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وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن من يقرر مصير الشعب الفلسطيني وخياراته هو الشعب الفلسطيني نفسه، وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وليس فيلدرز ولا غيره مهما كانت مواقعهم أو سلطاتهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

المجلس الوطني الفلسطيني يدين التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي حول التهجير

كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي غيرت فيلدرز، التي دعا فيها لتهجير الشعب الفلسطيني، وحل مشكلته على حساب الأردن، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.

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وأكد فتوح في بيان صحفي مساء اليوم، أن هذه التصريحات تتماهى مع التصعيد الجاري من حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وتخالف الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الملزمة لكافة حكومات دول العالم وبرلماناته.

وقال فتوح إن نضال الشعب الفلسطيني مستمر في سعيه الدؤوب والمتوافق مع رؤية قيادته في التمسك بوطنه وثوابته المستمدة من الحقائق التاريخية والقانونية الراسخة.

وكان غيرت فيلدرز دعا إلى ترحيل الفلسطينيين صوب الأردن، معتبرا أن الأردن هو الدولة الفلسطينية.

وأدانت العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية تصريحات البرلماني الهولندي العنصري عقب أيام من فوزه، في أول موقف غربي صريح يدعم التوجهات والرواية الإسرائيلية.

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