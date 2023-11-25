2 مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية خلال حملة "100 يوم صحة"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة “100 يوم صحة” للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.

وأعرب “الشريف” عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى 2 مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية بعد مرور 150 يومًا منذ بدء الحملة.

وأعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال 150 يومًا الماضية بالمحافظة 2مليون و150 ألفا 884 خدمة مجانية، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 601 ألف 182 مواطنًا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم) 144 ألفا 219 مواطنًا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 125 ألفا 985 مواطنًا وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة256 الف759 سيدة.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 360 ألفا 558 طفلًا، والمرور على عدد 5312 منشأة غذائية وسحب عينات من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة، فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة فاعليات توعوية وترفيهية ورياضية بالمحافظة لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية 100 يوم صحة وكذلك جذب المترددين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (100 مليون صحة)

جدير بالذكر أن حملة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.