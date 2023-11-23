الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

100 يوم صحة.. محافظ الإسكندرية يُطلق قافلة طبية بمنطقة وادى القمر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يُطلق قافلة طبية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قافلة طبية متكاملة بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة، خاصة في الأماكن الأشد احتياجا.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.

وتضم القافلة 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- صدرية- باطنة- تنظيم أسرة- عظام) مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كل الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوافرة بالقافلة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد الشريف القافلة الطبية استمع إلى شكاوى ومطالب عدد من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، وهدى أبوكليلة رئيس حي العجمي.

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محافظ الإسكندرية قافلة طبية متكاملة وادي القمر 100 يوم صحة رئيس الجمهورية مبادرات الصحة

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