السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«المصرف المتحد» يخصص حسابًا لدعم غزة بالتعاون مع «صناع الخير»

المصرف المتحد
المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد عن إطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الإنسانية لإغاثة أهالى قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك ضمن حساب صناع الخير الموجود بالمصرف. 

وشارك فريق عمل المصرف المتحد فى تجهيز أكثر من ٧٠٠ كرتونة كمرحلة أولى ليتم توجيهها عبر قافلة كبيرة لأهالى قطاع غزة، وتتضمن مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة التى توفر جزءًا من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع المتضررين. 

ويمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب "صناع الخير- الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة"، بجميع فروع المصرف المتحد الـ٦٨، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. 

كما يمكن التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية "بنكك على الخط" لصالح إغاثة أهالى غزة ضمن حساب مؤسسة صناع الخير، وذلك على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، وهى الحزمة التى تضم الموبايل البنكى والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية.

المصرف المتحد قطاع غزة مؤسسة صناع الخير

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