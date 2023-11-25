"التنسيقية" تنظم مؤتمرًا بطنطا للتوعية بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.

عقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية.



كما شارك في المؤتمر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم والدكتور مجدي مرشد واللواء طارق رسلان واللواء أحمد زغلول مهران والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.

كريم إمام: الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الحاسم من القضية الفلسطينية

قال المهندس كريم إمام، أمين شباب حزب حماة الوطن إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، حملت رسائل مهمة وقوية وصريحة وواضحة، أكدت موقف مصر الحاسم من القضية الفلسطينية، ودعمها لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية في مطالبهم بإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد إمام في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أكد للعالم كله رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتلويح بتوطينهم في الأراضي المصرية، مشددًا على أن أمن مصر القومي "خط أحمر" لم ولن يسمح المساس به تحت أي ظرف أو أي مسمى.

وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن أن محاولات التهجير للفلسطينيين ستقابل برد قوي من الدولة المصرية والشعب المصري الذي يقف خلف قيادته السياسية ويثق فيها ثقة كاملة في الحفاظ على مقدرات وهيبة الوطن.

وحذَر إمام من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمات والتحديات، ويؤدي إلى اتساع دائرة الحرب، مطالبًا الكيان الصهيوني باحترام الأعراف والقوانين الدولية، والالتزام بالمواثيق التي تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وحقه في أن يعيش في سلام وأمن واستقرار.

وثمّن إمام دور الدولة المصرية في الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وحرصها على إدخال أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثات الطبية والوقود والطعام والشراب والملبس لأهالي قطاع غزة، وتوفير كافة وسائل وسبل الإعانة اللازمة على ما يواجهونه من حرب إبادة جماعية وانتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية، على يد قوات الاحتلال الغاشمة، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الجرائم.

واختتم قائلًا: نأمل أن تسفر الجهود المصرية عن تحقيق مساعيها نحو إرساء قواعد السلام والاستقرار في المنطقة، وأن يقف العالم وقفة جادة كي ترتدع إسرائيل عما تقترفه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.