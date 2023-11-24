الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد “التنسيقية” يُشارك فى مؤتمر دعم دور المرأة بالانتخابات الرئاسية (صور)

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، الذي عقد تحت رعاية جامعة الأزهر، وبحضور مئات المشاركين من القيادات السياسية والتنفيذية والبرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونواب رئيس جامعة الأزهر.

يأتي المؤتمر للتأكيد على دور المرأة الريادي والمحوري في بناء الوطن، والمساهمة في كافة الفعاليات الداعمة للدولة، ولـ تعزيز مشاركة النساء في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتناول اللقاء حوارًا مفتوحًا من جانب وفد تنسيقية شباب الأحزاب مع الشباب والفتيات، للتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستكون محط أنظار العالم، كضرورة حتمية لاستكمال مسيرة التقدم في البلاد.

وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤسسة الأزهر منارة العلم والعلماء، ونبراس للقيم والمبادئ في العالم، مؤكدة أن دعوتها مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية تأتي اعترافا وتقديرًا لدور المرأة المصرية.

وأوضحت “الطباخ” أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني مستحق للإسهام في التنمية والتطوير والاستقرار الذي تبشر به الجمهورية الجديدة في مصر.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، بالدور الفارق الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المشهد السياسي بمصر، وذلك من خلال التوعية بأهمية تعزيز المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع، لا سيما المرأة المصرية.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من مسئولي مبادرات التنسيقية (قصور الثقافة والصحة النفسية ومحو الأمية ورعاية النشء والتماسك الأسري)، النائبات هيام الطباخ، وهادية حسني، ورحاب عبد الغني، وهدى عمار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيناس دويدار، ومنى أبو طالب، وسالمة سعيد، وهدير زيدان، أعضاء التنسيقية.

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