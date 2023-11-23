الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو التنسيقية: كلمة الرئيس السيسي كاشفة لرؤية مصر وموقفها من القضية الفلسطينية

إسلام عمر
إسلام عمر

قال إسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر كانت ومازلت تساند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولحماية الأمن الرقمي المصري.

وأشاد عمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، والتى أكد خلالها على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأشاد عضو التنسيقية، بتأكيد الرئيس السيسي على أن تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر.

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وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية وكاشفة لرؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية، وردت على الأكاذيب حول غلق معبر رفح، مشيرا الى أن الرئيس اكد ان مصر لم تغلق المعبر ابدا ولن تغلقه.

وأضاف أن مصر في صدارة الدولة الداعمة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث بلغت حجم مشاركتها حوالى 80% من إجمالى المساعدات التى وصلت للقطاع.

وأوضح عضو تنسيقية الشباب،  أن الرئيس السيسي دائما يؤكد على إرساء السلام فى المنطقة والذي يتمثل فى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة،و عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن مصر ستظل هى الأساس فى دعم نضال الشعب الفلسطيني.

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