السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الستات مايعرفوش يكدبوا| مؤتمر شعبي بالسويس لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أمين حزب حماة وطن
أمين حزب حماة وطن بالسويس

سلط برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع على فضائية cbc، الضوء على المؤتمر الشعبي الذي نظم اليوم بمحافظة السويس لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

في هذا الصدد قال جلال مازن، أمين حزب حماة وطن في محافظة السويس، إن المؤتمر هدفه هو الدعم الكامل من أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

فيما أكد الدكتور أحمد ضيف، مساعد تنظيم حزب حماة وطن بمحافظة السويس، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي السبب في الدعم الكامل من أبناء المحافظة.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

 

الستات مايعرفوش يكدبوا المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السويس جلال مازن أمين حزب حماة وطن في محافظة السويس حزب حماة وطن

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