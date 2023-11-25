السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يسلط الضوء على فرحة الشعب الفلسطينى بالهدنة (فيديو)

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" خلال حلقة اليوم والمذاع على فضائية cbc، الضوء على فرحة الشعب الفلسطيني بأول أيام الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، والمقرر لها 4 أيام.

وعلقت مها الصغير، أنه لا يوجد جمال أكثر من فرحة الشعب الفلسطيني بالهدنة سواء للأطفال، أو خروج الأسرى الفلسطينيين.

ونشر البرنامج تقريرًا لعدد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترصد فرحة الشعب الفلسطيني بخروج الأسرى من سجون الاحتلال أو فرحة الأطفال بالسير في الشوارع بدون سماع طائرات الاحتلال.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

الستات مايعرفوش يكدبوا فرحة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني فضائية CBC cbc إسرائيل المقاومة الفلسطينية مها الصغير

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