السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الستات مايعرفوش يكدبوا.. منى عبدالغني: إدخال 200 شاحنة من المساعدات لقطاع غزة أمس

برنامج الستات مايعرفوش
برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

علق برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" في حلقة اليوم والمذاع على فضائية cbc، على المساعدات والشاحنات التي تم إدخالها من معبر رفح في اليوم الأول للهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وقالت مني عبد الغني، إنه تم إدخال 200 شاحنة من المساعدات، أمس وعدد 2 سيارات إسعاف من صندوق تحيا مصر، 15 شاحنة خاصة بمعدات المستشفى الميداني الخاصة بدولة الأردن.

وتابعت، أنه تم إدخال شاحنة للمستشفى الميداني الخاصة بدولة الإمارات بالإضافة إلى الطاقم الطبي لها، كما تم استقبال 17 مصابا مع دخول ذويهم.

ونوهت، أنه تم عبور 12 فلسطينيا مصابا وتم توجيههم لدولة تركيا من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن المعبر مستمر في العمل وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المقاومة الفلسطينية إسرائيل 200 شاحنة المساعدات فضائية CBC الأردن

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