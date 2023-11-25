السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري: الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة

الحملات الصحية الرئاسية
الحملات الصحية الرئاسية

كشف الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي، عن مساهمة المبادرات الرئاسية في تقديم حلول للمشاكل الصحية للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة.

وأضاف أنه قبل حملة "100 مليون صحة " لم يكن هناك بيت في مصر لا يخلو من فيروس سي، والقيء الدموي، مشيرا إلى أن مصر بدأت حملتها بعدد من المراكز الصغيرة، ثم انتشرت في كافة محافظات الجمهورية، وكان هناك أطباء مدربين في هذا الأمر، وجرى توفير الدواء بسعر زهيد وبالمجان.

وأوضح أن الحملة تضمنت متابعة دقيقة للحالات، متابعا: "شيء يحتذى به وأمر غير مسبوق ويكفي الدولة إنجازا ما تم في حملة فيروس سي".

اكسترا نيوز استشاري الجهاز الهضمي

مواد متعلقة

يحيي راشد لـ"الشاهد": زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة.. ولولا الرئيس السيسى ما تحققت

يحيي راشد لـ"الشاهد": الجميع كان يعمل من أجل مصر لقدوم السياحة مرة أخرى

يحيى راشد لـ"الشاهد": عملنا على استعادة صورة مصر الذهنية وأنها دولة آمنة ومستقرة

يحيى راشد لـ"الشاهد": استعادة النشاط السياحى كان التحدى الأكبر عقب سقوط الطائرة الروسية

نبيلة مكرم: ثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بأمنها القومي تاريخية

"صوت غزة من سيناء".. مجلس القبائل: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه للتنمية فى سيناء

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جزءًا من وجدان الشعب المصري

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن سيناء خط أحمر

الأكثر قراءة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسئول فلسطينى يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

"التعليم": إجازة للطلاب فقط بالمدارس مقر لجان انتخابات الرئاسة

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الثانية من المحتجزين فى صفقة التبادل إلى سجن عوفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها