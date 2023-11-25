استشاري: الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة

كشف الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي، عن مساهمة المبادرات الرئاسية في تقديم حلول للمشاكل الصحية للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة.

وأضاف أنه قبل حملة "100 مليون صحة " لم يكن هناك بيت في مصر لا يخلو من فيروس سي، والقيء الدموي، مشيرا إلى أن مصر بدأت حملتها بعدد من المراكز الصغيرة، ثم انتشرت في كافة محافظات الجمهورية، وكان هناك أطباء مدربين في هذا الأمر، وجرى توفير الدواء بسعر زهيد وبالمجان.

وأوضح أن الحملة تضمنت متابعة دقيقة للحالات، متابعا: "شيء يحتذى به وأمر غير مسبوق ويكفي الدولة إنجازا ما تم في حملة فيروس سي".