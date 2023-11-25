السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كنيسة
كنيسة

التقى الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر وزارة الاتصالات في القاهرة، حيث بحث الطرفين سبل التعاون المشترك بين الكنيسة والوزارة.


رحب الوزير بالأب الربان، وشدد على الوحدة والمحبة التي تتمتع بها مصر وتميزها، بكل ما تقدمه لكل فئات الشعب، وأعرب عن متابعته الدائمة والمستمرة للكنيسة، ونوه إلى انتعاشها خلال الفترة الماضية، بكل ما تقدمه من خدمات وأنشطة متنوعة لصالح المجتمع.


ومن جانبه عبر الأب الربان عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، إذ أوضح أنها قائمة على المحبة وتبادل الخبرات، وتهدف إلى تعميق الجذور وتوطيد العلاقات، لبناء آفاق جديدة لأبناء مجتمع واحد، كما صرح أن الجالية السريانية في مصر، تتمتع بالتآخي والمحبة المتبادلة مع الشعب المصري.


ودعا الوزير لزيارة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مقرها في غمرة، وفي الختام أهدى قدسه الدرع السرياني وبعض من إصدارات المجلة الناطقة باسم الكنيسة له، كما أهدى شعار الوزارة للأب الربان الذي شكره على حسن استقباله وترحيبه.

 

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