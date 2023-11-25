الليلة.. وزير الاتصالات السابق ضيف "الشاهد" على "Extra News"

يحل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، مساء اليوم السبت، ضيفًا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، ليروي القاضي شهادته على التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت.

ويكشف "القاضي" خلال اللقاء، كيف كان الرئيس السيسي محركا وداعمًا لعملية التحول الرقمي التي شهدتها الدولة، وأسرار وكواليس تنفيذ عملية بناء قاعدة معلومات موحدة للدولة.

ويتحدث وزير الاتصالات السابق، عن تعاون الجهات والمؤسسات المعنية بعملية التحول الرقمي، وقواعد البيانات، وكيف تساعد قواعد البيانات الصحيحة صانع القرار على اتخاذ القرارات السليمة ذات التأثير الإيجابي على المواطنين.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور، برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشر مساءً، على قناة "إكسترا نيوز".

وانطلق الموسم الرابع من برنامج الشاهد، اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.

ويستعرض "الشاهد 4" شهادات للتاريخ على 10 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي، إذ خاضت مصر تجربتها الخاصة عبر عقد من الزمان لخلق تجربة خاصة كان عنوانها الإنجاز والعمل.