"شهادات على 10 سنوات من التحدى".. "الباز" يقدم الموسم الرابع من "الشاهد"

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" عن إذاعة الجزء الرابع من برنامج "الشاهد" للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء، الساعة 11 مساء يوميًا.

ويستعرض "الشاهد 4" شهادات للتاريخ على 10 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي، إذ خاضت مصر تجربتها الخاصة عبر عقد من الزمان لخلق تجربة خاصة كان عنوانها الإنجاز والعمل.

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.