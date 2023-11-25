السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد أبو داوود: "الفن رسالة ولازم نعمل حاجة تفيد الناس"

الفنان محمد أبوداوود
الفنان محمد أبوداوود

قال الفنان محمد أبو داوود، إن الفن رسالة ولا بد من إنتاج أعمال مفيدة للجمهور قائلًا: "الفن ده رسالة ولازم نعمل حاجة تفيد الناس لأن الجمهور بيقلدك".

وأوضح الفنان محمد أبو داوود، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن الفنان دوره كبير في المجتمع حيث إنه يشكل وعي الكثير من الجمهور.

ونوه أبو داوود، أنه عند اختيار أعماله التي أخرجها كان يبحث بشكل كبير في كل دور بدءًا من النص وصولًا لاختيار الممثلين المشاركين في العمل.

آخر أعمال الفنان محمد أبوداوود: 

يذكر أن الفنان محمد أبو داوود يظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “زينهم” الذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة ON، حيث يجسد  دور “زكريا زينهم” والد الطبيب الشرعي “زينهم”، والذي يظهر له رغم وفاته لتقديم النصح والإرشاد له في عدد من المواقف.

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الستات ما يعرفوش يكدبوا الفنان محمد أبو داوود فضائية CBC cbc

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