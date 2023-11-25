محمد أبو داوود: "الفن رسالة ولازم نعمل حاجة تفيد الناس"

قال الفنان محمد أبو داوود، إن الفن رسالة ولا بد من إنتاج أعمال مفيدة للجمهور قائلًا: "الفن ده رسالة ولازم نعمل حاجة تفيد الناس لأن الجمهور بيقلدك".

وأوضح الفنان محمد أبو داوود، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن الفنان دوره كبير في المجتمع حيث إنه يشكل وعي الكثير من الجمهور.

ونوه أبو داوود، أنه عند اختيار أعماله التي أخرجها كان يبحث بشكل كبير في كل دور بدءًا من النص وصولًا لاختيار الممثلين المشاركين في العمل.

آخر أعمال الفنان محمد أبوداوود:

يذكر أن الفنان محمد أبو داوود يظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “زينهم” الذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة ON، حيث يجسد دور “زكريا زينهم” والد الطبيب الشرعي “زينهم”، والذي يظهر له رغم وفاته لتقديم النصح والإرشاد له في عدد من المواقف.