السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد أبوداوود ضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الليلة

محمد أبو داوود
محمد أبو داوود

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" في حلقة اليوم السبت، الفنان القدير محمد أبو داوود، في فقرة خاصة يتحدث خلالها عن كواليس أشهر المشاهد التي قدمها، ومواقفه مع كبار نجوم زمن الفن الجميل ورحلة فنية مثمرة امتدت لنحو 50 عامًا.

كما يستضيف البرنامج في فقرة خاصة ياسمين الحصري لتحيي ذكرى والدها شيخ المقرئين الشيخ محمود خليل الحصري في ذكرى رحيله الـ43، تكشف خلالها عن ميراث من المواقف التي لاتنسى ورحلته في عالم القرآن الكريم.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء على في الثالثة عصرًا.

يقدم "الستات مايعرفوش يكدبوا" فقرات نوعية مختلفة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وكذلك أخبار خدمية واجتماعية هادفة تهم الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم الشيف محمود سعد وصفات للطبخ بأقل الإمكانيات.

آخر أعمال الفنان محمد أبوداوود 

يذكر أن الفنان محمد أبو داوود يظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “زينهم” الذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة ON. 

ويجسد محمد أبوداوود دور “زكريا زينهم” والد الطبيب الشرعي “زينهم”، والذي يظهر له رغم وفاته لتقديم النصح والإرشاد له في عدد من المواقف. 

"زينهم" 

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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