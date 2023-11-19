ابنة الراحل عبد المنعم إبراهيم تروي الأيام الأخيرة في حياته وتكشف وصيته

قالت سهير ابنة الفنان عبد المنعم إبراهيم، إن والدها كان حافظا للقرآن الكريم، ووصيته تمثلت في خروج جنازته من المسرح القومي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع بفضائية cbc، أن في آخر أيامه كان يحضر بروفات مسرحيته "خمس نجوم"، حيث تعب خلال تقديم البروفة.

وأشارت سهير، إلى أن الراحل عبد المنعم إبراهيم توفى في الطريق لمستشفى القصر العيني، حيث كان يعاني من ضعف بعضلة القلب، الأمر الذي جعله غير قادر على مقاومة الإجهاد والمرض.

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.