السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يتابع مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

جولة نائيب محافظ
جولة نائيب محافظ الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين، في إطار توجهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية.

وفي هذا الصدد، أجرى الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.

وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والعميد حسام عبد الخالق مدير فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد نائب المحافظ أنه وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هناك رقابة مشددة من جميع الأجهزة التنفيذية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، والتصدى لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة التي ترفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار توجيهات الدولة  لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم تخفيضات تصل من 15 إلى 25٪ على 7 سلع أساسية هى (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس).

ومن جانبه أكد أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على دور المديرية والذي يتمثل فى الدور التنسيقى والرقابى الأصيل لمتابعة التخفضيات على السلع المعلن عنها وأنها تخفيضات حقيقية بالإضافة إلى تلقى تقارير لمتابعة مدى تأثير التخفيضات على مثيلتها من السلع بالأسواق الأخرى.

وأوضح أنه يتم يوميًا حملات مكبرة على جميع منافذ المبادرة للتأكد من توافر السلع بها وتقديمها بالأسعار الخاصة بالمبادرة بعد التخفيض وإعلان الاسعار المخفصة عليها وذلك للحصول المواطن على السلع بجميع المنافذ المعلنة وبأسعار أقل عن مثيلتها في الأسواق.


جدير بالذكر أن الإسكندرية تضم عدد 171 مجمعًا استهلاكيًا موزعين على نطاق الأحياء، وعناوينها موضحة بالصور المرفقة.

IMG-20231125-WA0027
IMG-20231125-WA0027

IMG-20231125-WA0028
IMG-20231125-WA0028

IMG-20231125-WA0027
IMG-20231125-WA0027
IMG-20231125-WA0028
IMG-20231125-WA0028
IMG-20231125-WA0029
IMG-20231125-WA0029

جولة نائيب محافظ الإسكندرية

جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
جولة نائيب محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية تكثيف الحملات الرقابية أسعار السلع الأساسية المجمعات الاستهلاكية السلع الأساسية

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