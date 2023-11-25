خالد سرحان لـ"الدستور": لن ينسى أحد دور مصر مع فلسطين

أكد خالد سرحان على أهمية دور الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية ومساعدة الإخوة الفلسطينيين وشعب غزة، والوصول إلى الهدنة التي تقام حاليًا بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف خالد سرحان، في تصريح لـ"الدستور"، أن العالم العربي لن ينسى أبدًا دور مصر في القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، متمنيًا لهم النصر وأن يعم السلام بينهم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سرحان كان فيلم "أولاد حريم كريم"، وهو من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم"، الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.