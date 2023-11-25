السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومى المرأة بسوهاج يختتم حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" فى قرى طما

حملة لطرق الأبواب
حملة لطرق الأبواب بمحافظة سوهاج

اختتم اليوم السبت، المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"  والتى استمرت 4 أيام، فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الحملة استهدفت قرى مركز طما ومنها الحسامدة، والمواطين، ومشطا، وسلامون، وكوم إشقاو، وقاو غرب، بإجمالي 12 ألف و500 زيارة استهدفت 47 ألف و383 سيدة ورجل وطفل.

وأوضحت وهبى، أنه شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، وركزت الحملة على قضية  مناهضة تطبيب الختان، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان، كالطبيب وأطقم التمريض، وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، مشيرة إلى أن الحملة أشرفت عليها إيمان الزارع عضو فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

المجلس القومى للمراة بمحافظة سوهاج حملة لطرق الأبواب احميها من الختان فرع المجلس القومي والواعظات

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