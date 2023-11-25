ليلى عزالعرب وولاء غانم تقدمان برنامج "العيادة" على شاشة "الحياة"

تستعد الفنانة ليلى عزالعرب والإعلامية ولاء غانم لتقديم الموسم الجديد من برنامج "العيادة"، على شاشة "الحياة"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء، وهو برنامج طبي، ويناقش كل ما يتعلق بالطب، وحقق نسب مشاهدات عالية بموسميه الأول والثاني.

من جهة أخرى، يعتبر فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنانة ليلى عزالعرب، والذي شاركت فيه مع: الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.