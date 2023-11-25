السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى عزالعرب وولاء غانم تقدمان برنامج "العيادة" على شاشة "الحياة"

العيادة
العيادة

تستعد الفنانة ليلى عزالعرب والإعلامية ولاء غانم لتقديم الموسم الجديد من برنامج "العيادة"، على شاشة "الحياة"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء، وهو برنامج طبي، ويناقش كل ما يتعلق بالطب، وحقق نسب مشاهدات عالية بموسميه الأول والثاني.

من جهة أخرى، يعتبر فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنانة ليلى عزالعرب، والذي شاركت فيه مع: الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ليلى عز العرب ولاء غانم العيادة الحياة شاشة برنامج برنامج طبي

مواد متعلقة

خالد منصور يطرح تريلر تشويقى لفيلم "دراكو رع"

محمد ثروت: فخور بمشاركتي في مسرحية "فرحات والعائلة"

بمشاركة ذوي الهمم.. محمد هنيدي يقدم عرض "فرحات والعائلة" فى الإمارات

حنان مطاوع: ربنا ينصر أهل غزة ونتمنى الهدنة تكون أبدية

شيرين سليمان: الدور المصرى فى أزمة غزة مشرف والتاريخ سيذكره

أحمد الفيشاوي: فخور بكوني جزءًا من الراب العربي لأكثر من 20 عاما

المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ"بطن الحوت" 100 ألف جنيه

تضامنًا مع غزة.. كاظم الساهر يتخطى 40 ألف مشاهدة بـHold Your Fire

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد التعادل مع مانشستر سيتى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسئول فلسطينى يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

"التعليم": إجازة للطلاب فقط بالمدارس مقر لجان انتخابات الرئاسة

فوز وادي دجلة والقناة وراية في كأس مصر.. وخالد قمر يحقق لقب "هاتريك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها