"الفنية العسكرية" توقع بروتوكول تعاون مع "الشباب والرياضة"

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات الخاصة بالوزارة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الشبابية التابعة لها.

وقع البروتوكول؛ اللواء دكتور إسماعيل مـحمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور مصطفى عبدالحميد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة أكد فيها أن توقيع البروتوكول يأتي امتدادًا لدور القوات المسلحة في خدمة المجتمع من خلال تعاون الكلية مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة لتقديم الاستشارات الفنية والتقنية في المجالات العملية والهندسية.

من جهته؛ أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع القوات المسلحة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول في تعزيز الاستفادة من الإمكانات العلمية والهندسية للكلية الفنية العسكرية، وما تضمه من كوادر وخبرات رائدة في مختلف التخصصات.