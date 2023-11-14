جولات تفقدية بالمدارس الفنية العسكرية بمحافظة القاهرة

تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لشئون الإدارات التعليمية، وأيمن محمد عبد الفتاح، قائد قطاع محافظات القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكرية، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المدارس الفنية العسكرية، بإدارة وسط القاهرة التعليمية.

وشهدت الزيارة مدرستى، الشعرانى الثانوية الصناعية العسكرية، ومدرسة الرضوانية الثانوية الصناعية العسكرية، وكان فى استقبالها باسم فهمى القائم بعمل مدير عام الإدارة، وقيادات التعليم الفنى وقادة المدرسة ومديريها.

وبدأت الزيارة بمتابعة طابور الصباح بمدرسة الشعرانى الثانوية الصناعية العسكرية والذى تميز بالنشاط والحيوية، بعدها أدى الطلاب نماذج من التدريبات والعروض الرياضية المتميزة، ثم تفقدا سير العملية التعليمية والمرور على قسم الكهرباء والزخرفة، وشاهدوا أعمال الطلاب المتميزة.

ثم استكملت الجولة بزيارة مدرسة الرضوانية الصناعية العسكرية، وتم حضور الطابور العسكرى وتكريم الطلبة والمعلمين المتميزين حتى يكونوا مثل وقدوة لأقرانهم.

وخلال الزيارة تقدمت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وجميع العاملين على جهودهم الملموسة مع الطلاب

وأعرب اللواء أيمن عبد الفتاح عن شكره وتقديره لأيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، وجميع القائمين على العملية التعليمية للإرتقاء بمدارس التأسيس العسكرى وتحقيق نظام تعليمى ناجح ومنضبط مشيدًا بمنظومة المدارس الثانوية العسكرية بالتعليم الفني بالقاهرة، مؤكدا على الدور الذي تقوم به تلك المدارس من تعزيز قيم الولاء والإنتماء وخلق جيل قادر على التحديات والصمود ومواجهة الأفكار السلبية وتحصين شباب مصر ضد كل ما يهدد أمنهم وسلامتهم.

المركز الأول فى الإستجابة 100٪ من شكاوى المواطنين

وكان قد استقبل أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمكتبه مقدما لهم الشكر على المجهود المبذول لما قدموه خلال الفترة السابقة وتحقيق المركز الأول فى الإستجابة 100٪ من الشكاوى المقدمة لخدمة المواطنين، متمنيا لهم دوام النجاح والتميز.

ويتم ذلك تحت إشراف الدكتوره فريال السيد محمد سالم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وإيمان عبد النبي محمد، مدير منطومة الشكاوى الخاصة بموقع الوزارة، ومى إبراهيم مصطفى، مدير منطومة الشكاوى الخاصة بالمحافظة، يأتي ذلك فى إطار تشجيع المواطنين وخلق روح التحفيز على بذل المزيد من الجهد والعمل المتميز والارتقاء بجودة العمل.