تعليم القاهرة تستجيب لـ 25357 شكوى وتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

استقبل أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمكتبه مقدما لهم الشكر على المجهود المبذول لما قدموه خلال الفترة السابقة وتحقيق المركز الأول فى الإستجابة 100٪ من الشكاوى المقدمة لخدمة المواطنين، متمنيا لهم دوام النجاح والتميز.

ويتم ذلك تحت إشراف الدكتوره فريال السيد محمد سالم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وإيمان عبد النبي محمد، مدير منطومة الشكاوى الخاصة بموقع الوزارة، ومى إبراهيم مصطفى، مدير منطومة الشكاوى الخاصة بالمحافظة، يأتي ذلك فى إطار تشجيع المواطنين وخلق روح التحفيز على بذل المزيد من الجهد والعمل المتميز والارتقاء بجودة العمل.

حيث يتم عملهم فى إطار عمل مذكرة للعرض على مدير المديرية لإحالة الموضوع إلى الإدارة الخاصة بالشكوى حيث يتم التواصل بصفة مستمرة لحين يتم الرد وذلك لأعمال شئونها نحو ما ورد تفصيلًا بالشكوى مع الموافقة بالنتيجة النهائية مرفق بها كافة الأوراق المرسلة.

الدعم الكامل لفريق العمل

وأكد مدير المديرية، أن دعمه الكامل لفريق العمل بخدمة المواطنين وأنهم كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها الكترونيا.

وطالب "مدير المديرية" فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بالإستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام لشكاوى المواطنين والتعامل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2017 بسرعة الإستجابة والرد على شكاوى وطلبات المواطنين على منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزارة.

وكان قد تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرسة السادات الابتدائية، وتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية - التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية