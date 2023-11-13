الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم القاهرة" يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة صباح اليوم، مدرسة السادات الابتدائية.

وتابع وكيل تعليم القاهرة انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية  - التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية

وكان فى استقباله ناصر الجندى مدير عام الإدارة وجمعة صدقى مدير المدرسة.

 

وكيل تعليم القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بالفصول  المختلفة

 

وتابع وكيل تعليم القاهرة سير العملية التعليمية بالفصول المختلفة وقام بفتح باب الحوار والمناقشة مع أبنائه الطلاب فيما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية وإن كان لديهم أى مشكلات.

 

وأشاد موسى بإجادة الصفوف الأولى للقراءة والكتابة وتقدم بالشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا أن أبنائنا الطلبة أمانة فى أيديهم.

 

كما أوصى "موسى" أبنائه الطلبة بضرورة متابعة البرامج التعليمية على القنوات التعليمية المتخصصة لمزيد من النجاح والتفوق وأنهم حجر الأساس فى نهضة الوطن وتقدمه.

 

وأشار وكيل تعليم القاهرة، إلى عمل خطط الإخلاء المدرسية وتدريب الطلاب عليها وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع مع اتخاذ كافة الإجراءات احترازية والوقائية.

 

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
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