السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"اتحاد العمال": ندعم السيسى بالانتخابات الرئاسية لأنه قائد قادر على حماية مصر

مؤتمر نقابة الصناعات
مؤتمر نقابة الصناعات الغذائية

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عمال مصر يتصدرون المشاهد الوطنية دائما منذ ثورة 1919، ليس فقط المصرية منها، فقد كانوا أيضا ينحازون للقضايا العربية تماما مثل المصرية، مشيرا إلى أن العمال يؤكدون دائما رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيونى، لافتا إلى أن الكيان الصهيونى أبدا لن يكون صديقا لمصر، مشيرا إلى أن نزول الشعب المصري فى 30 يونيو أجهض مؤامرة للسيطرة على سيناء، واختار قائد اسمه عبد الفتاح السيسي، تمكن من حماية مصر.

وأضاف البدوى خلال كلمته: أن ما يحدث فى فلسطين يؤكد أن انحياز العمال للرئيس عبدالفتاح السيسي، هو انحياز لقائد قادر على حماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة لاختيار رئيس يليق بمصر، وبقدر مصر، قادر على حمايتها، لذا نحن مع عبد الفتاح السيسي لأننا نحب مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الأول للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بحضور جميع نخبة من القيادات العمالية واللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنعا تابعا للنقابة العامة ويمثلون أكثر من 150 ألف عامل على مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ النائب خالد عيش النائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر.

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ويأتي مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، للتأكيد على دعم عمال مصر بصفة عامة وعمال الصناعات الغذائية بصفة خاصة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استمرار "البناء والتنمية"، وهي الفعالية التي سبقتها فعاليات أخرى نظمتها النقابة قبل شهور من فتح باب الترشح عبر الدورات التثقيفية التي نظمتها النقابة تحت عنوان "شارك.. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وكان الغرض منها تثقيف العمال بأهمية المشاركة السياسية وتعريف العمال بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وقد وجه المشاركون بالمؤتمر الخاص بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين تقديمهم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة رافعين شعار "كمل المسيرة ياريس وإحنا معاك".

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مجدي البدوي النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكيان الصهيوني الشعب المصري فلسطين

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