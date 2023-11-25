السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة سرقة كابلات شركة فى الأميرية

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات  عن أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مدير سنترال اكتشف سرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم تمت إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

حكمة جنايات القاهرة سرقة كابلات الشركات تشكيلا عصابيا

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