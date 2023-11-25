السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سجون الاحتلال تجهز أسرى تمهيدًا لنقلهم للجانب الفلسطينى

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح، إن سكان غزة يحاولون في اليوم الثاني من الهدنة العودة للمناطق التي أخلاها جيش الاحتلال، مضيفة أنه لا يسمح بتحرك المواطنين في مواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع.

وأضافت عوكل، اليوم السبت، أن مصلحة سجون الاحتلال أعلنت عن تجهيز أسرى تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الفلسطيني، مع ثمة مماطلة من جانبه.

هناك موازين قوى تشكل للجانب الفلسطيني ثقلًا فيها

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح إلى أن هناك موازين قوى تشكل للجانب الفلسطيني ثقلًا فيها، ومنذ اللحظة الأولى التي قامت فيها المقاومة الفلسطينية بالإعلان عن أسرها عددًا من الإسرائيليين، كان هناك شعور بالتقدم خطوة للأمام فيما يتعلق بطبيعة هذا الصراع الذي طال أمده منذ سنوات طويلة.

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