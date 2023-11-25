"القاهرة الإخبارية": وصول 5 مصابين فلسطينيين لمستشفى العريش لتلقى العلاج

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" محمد عبيد، من معبر رفح، بوصول 5 مصابين فلسطينيين إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج، وأيضًا وصول العالقين المصريين في قطاع غزة إلى معبر رفح.

وأشار مراسل القناة، خلال مداخلة هاتفية، إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات منذ صباح اليوم، حيث تم دخول عشرات الشاحنات المُحمّلة بمساعدات من الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات طبية وغيرها.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك 7 شاحنات من الوقود وزيت الطهي فرّغت حمولتها في قطاع غزة.