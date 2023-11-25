قمة تونسية بين الترجي والنجم الساحلي.. والوداد يواجه جوانينج في أبطال إفريقيا

يخوض فريق الترجي الرياضي التونسي، مواجهة قوية وساخنة، عندما يلتقي مواطنه وضيفه النجم الساحلي، في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساءً، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الترجي، لتحقيق انطلاقة جيدة، واستغلال عامل الأرض من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.

ويأمل الترجي في إسعاد جماهيره، بعد إخفاقه في المنافسة على الفوز بلقب الدوري الإفريقي، حيث ودع فريق "باب سويقة" المنافسات، من الدور نصف النهائي، على يد الوداد البيضاوي المغربي.

وسيعول الترجي، بقيادة مدربه طارق ثابت، على جهود وخدمات عدد من نجومه، من بينهم المهاجم محمد علي بن حمودة، والجناحين أسامة بوقرة، وحسام قشة، وغيلان الشعلالي، وغيث الوهابي، إلى جانب الثنائي البرازيلي رودريجيز، ويان ساس.

أما النجم الساحلي، فيأمل في تحقيق الفوز، من أجل الدخول مبكرًا في دائرة التنافس على التأهل إلى الدور ربع النهائي، والسير على طريق التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2007.

وسيعول النجم الساحلي، كل من الكونغولي فيني بونجونجا، ويوسف العبدلي، وياسين الشماخي، وصانع الألعاب أسامة عبيد، وثنائي الوسط، الكاميروني جاك امبي، وسومايلا سيديبيه.

وفي المجموعة ذاتها، يحل الهلال السوداني، ضيفًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي، بملعب (11 نوفمبر) في العاصمة لواندا.

ويطمح الهلال، لتحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة توقف الدوري المحلي منذ أبريل الماضي، بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها بلاده.

وخاض الهلال، مؤخرًا معسكرًا إعداديا في إثيوبيا، من أجل التحضير لمباريات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر، يطمح الفريق الأنجولي، لتقديم مستويات جيدة، من أجل تعويض خروجه المبكر من الدوري الإفريقي، على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الدور ربع النهائي.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الوداد البيضاوي المغربي، نظيره جوانينج جالاكسي البوتسواني، على ستاد مراكش الكبير.

ويسعى الفريق الودادي، لتحقيق نتيجة الفوز من أجل مصالحة جماهيره، عقب فقدان لقب الدوري الإفريقي، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، الفائز بكأس النسخة الأولى للبطولة.

وسيعتمد الوداد، بقيادة مدربه عادل رمزي، على جهود كل من السنغالي بولي سامبو جونيور، والليبي حمدو الهوني، ومنتصر لحتيمي، وهشام بوسفيان، إلى جانب قائد الفريق يحيى جبران، والظهير الأيسر يحيى عطية الله.

أما جوانينج جالاكسي، فيأمل في تحقيق المفاجأة وخطف التعادل على أقل تقدير، بعد النتائج الجيدة التي حققها في الأدوار التمهيدية، وإقصاءه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، من الدور التمهيدي الثاني.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتأهل فريق جوانينج جالاكسي، إلى دور المجموعات، بعد أن تأهل لأول مرة في نسخة موسم 2021-2022.

وفي المجموعة ذاتها، يستضيف فريق سيمبا التنزاني، نظيره آسيك ميموزا الإيفواري، على ملعب (بنجامين ماكابا)، في دار السلام.

ويعاني سيمبا، على الصعيد المحلي، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام غريمه يانج أفريكانز، بخمسة أهداف مقابل هدف، إذ يحتل الفريق، المركز الثالث في جدول الدوري التنزاني، برصيد 19 نقطة، من 8 مباريات.

كما ودع الفريق التنزاني، منافسات الدوري الإفريقي، على يد الأهلي، من الدور ربع النهائي.

أما الفريق الإيفواري، العائد لدور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، فيطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في عقر داره منافسه سيمبا.