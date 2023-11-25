الأهلى يصطدم بميدياما الغانى فى دورى أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع ميدياما الغاني في التاسعة مساء اليوم السبت في الجولة الأولى لافتتاح مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الأهلي وي بالسلام، وسط حضور 15 ألف مشجع للمباراة.

وتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات بعد اكتساح سان جورج الإثيوبي بنتيجة 7-0 بمجموع لقاءي الذهاب والإياب في دور الـ32.

يتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة مع ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بطل غانا في فندق الإقامة، أكد خلالها ضرورة حسم اللقاء من ضربة البداية واللعب بروح قتالية عالية.

وشدد كولر خلال الجلسة على أهمية تحقيق البداية الجيدة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتعويض ما حدث في السوبر والدوري الإفريقي.

وطالب المدير الفني اللاعبين باستغلال المباريات التي تُقام في مصر خلال مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، والاستفادة من الحضور الجماهيري لتحقيق نتائج جيدة مصحوبة بأهداف كثيرة.

وحذر كولر اللاعبين من الاستهتار أمام المنافس، والتعامل معه علي أن اللقاء سهل، وتحقيق المكسب في أي وقت والتعامل مع المباراة بحذر شديد واحترام الفريق الضيف.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى فى دورى الأبطال

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل الفريق المكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب اليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية أو أحمد نبيل كوكا، ومعهم الثلاثي حسين الشحات وأحمد عبدالقادر، وفي الهجوم ومحمود كهربا.