السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تهريب هيروين لزوجها بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، سيدة (ربة منزل) بتهمة تهريب هيروين لزوجها بالإسكندرية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار حسام نزيه محمد، والمستشار محمد منير طاهر، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

تفاصيل القضية

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 3674 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مطار برج العرب يفيد بضبط المتهمة، وبحوزتها مواد مخدرة داخل ملابسها، بصالة مطار برج العرب.

كشفت التحقيقات، أنه أثناء متابعة دخول الركاب المسافرين بصالة السفر، وعند مرور المتهمة ربة منزل، من البوابة المعدنية صدرت إشارات ضوئية تدل على وجود أجسام مخالفة، وتفتيشها من قبل إحدى الشرطيات، تبين وجود حافظة أسفل ملابسها.

وبسؤالها عن ذلك بدت عليها علامات الشك والريبة، وقد أسفر التفتيش عن حيازتها حافظة بلاستيكية تحوي بداخلها على عدد 4 لفافات بلاستيكية، بداخل كل منها مخدر الهيروين، بمواجهتها أقرت بحيازتها تلك المواد بقصد تهريبها لزوجها لتعاطيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية ربة منزل المصاريف الجنائية مواد مخدرة المستشار عمرو محمد القوني ضباط مطار برج العرب

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