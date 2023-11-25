برشلونة يواجه رايو فاليكانو في الليجا.. وميلان يستضيف فيورونتينا بالدوري الإيطالي

يلتقي فريق برشلونة بنظيره رايو فاليكانو، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

برشلونة في مهمة جديدة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويسعى فريق برشلونة لتخطي غريمه ريال مدريد ولو مؤقتًا، حيث يملك العملاق الكتلوني 30 نقطة حتى الآن يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتخلف عن جيرونا المتصدر بأربع نقاط وبنقطتين فقط عن ريال مدريد الوصيف، أما رايو فيحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يستقبل أتلتكو مدريد ضيفه ريال مايوركا، في تمام العاشرة مساءً، على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو"، حيث يسعى لاستمرار ملاحقة برشلونة وريال مدريد وكذلك ريال مايوركا.

وتحتل كتيبة سيميوني المركز الرابع في ترتيب الليجا حتى الآن برصيد 28 نقطة، كما أن لديهم مباراة مؤجلة حيث خاض الروخو بلانكوس 12 لقاء فقط أقل بمباراة من بقية منافسيه في القمة.

ميلان يستضيف فيورونتينا في الدوري الإيطالي

وعلى صعيد الدوري الإيطالي، يستقبل ميلان الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو، منافسه فيورونتينا، وذلك في العاشرة إلا الربع مساءً.

ويملك ميلان 23 نقطة يتأخب بها عن جاره المتصدر إنتر بثمانِ نقاط كاملة فيم يحتل الفيولا المركز السادس برصيد 20 نقطة ويظل بإمكانه التساوي مع الروسونيري حال تحقيق الفوز عليه الليلة.

وفي مواجهة مثيرة أخرى، يحل نابولي ضيفا على أتلانتا، في ملعبه "أتليتي أزوري"، في تمام السابعة مساءً، في صراع على رابع أضلاع المربع الذهبي.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، وسط أداء متذبذب هذا الموسم 2023-2024، فيم يحل أتلانتا خامسًا برصيد 20 نقطة.