السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفير كوريا الجنوبية يبحث مع جامعة الإسكندرية سبل تطوير التعاون

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بجامعة الإسكندرية

 استقبل الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، كيم يونج يون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمي والثقافى بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانية إنشاء معهد سيجونج لتعليم اللغة والثقافة الكورية الجنوبية بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية.


حضر اللقاء الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة بشرى سالم مسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة نجلاء ابو عجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمقر الجامعة.


خلال اللقاء، رحب الدكتور سعيد علام  بالسفير الكورى والوفد المرافق مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات بكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة.

 وأشار إلى العلاقات الدولية لجامعة الإسكندرية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع، كما أكد حرص الجامعة على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه لزيادة هذا التعاون فى مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والابحاث العلمية المشتركة.


 وأعرب “كيم يونج يون” عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية العريقة مشيرًا إلى العلاقات المتميزة بين جمهورية كوريا الجنوبية ومصر في مختلف المجالات وتقدير الجانب الكورى للتراث الحضاري العظيم فى مصر.

 وأكد حرص الجهات الأكاديمية والثقافية الكورية على التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة، وإنشاء معهد سيجونج لتعليم اللغة والثقافة الكورية الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

سفير كوريا الجنوبية بجامعة الإسكندرية
سفير كوريا الجنوبية بجامعة الإسكندرية
سفير كوريا الجنوبية بجامعة الإسكندرية
سفير كوريا الجنوبية بجامعة الإسكندرية
IMG-20231125-WA0005
IMG-20231125-WA0005
جامعة الإسكندرية سفير جمهورية كوريا الجنوبية التعاون الأكاديمي والثقافى تعليم اللغة والثقافة الكورية العلاقات الدولية

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