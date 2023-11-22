جامعة الإسكندرية تُناقش خطة مقترحة لتحسين وتعزيز أداء البحث العلمي

استعرض الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، تقريرًا حول واقع البحث العلمي بالجامعة وخطة مقترحة تحسين وتعزيز أداءه وسبل الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميًا.

وتضمن التقرير تحليلًا للإحصائيات المتعلقة بجوانب البحث العلمي بالجامعة معتمدًا على أداة Scival، وموجز عن موقف المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الإسكندرية، فضلًا عن تناول كافة جوانب المنظومة البحثية بالجامعة مع مناقشة مقترحات تحسين أدائها.

وأشار إلى أن إدارة جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمكانة الجامعة على المستوى الدولي، وللارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًّا، بما يصب في مصلحة الباحثين ويرتقي بالسمعة الدولية لجامعة الإسكندرية، وأكد التقرير أهمية التصنيفات الدولية، لاسيما وأنها تُساعد على تحسين السمعة العالمية للجامعة، وتسهم في جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي.

فضلًا عن زيادة فرص خريجي الجامعة في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وزيادة فرص شباب الباحثين في الحصول على منح للدراسات العليا بالخارج. بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس مقترح بتعديلات قواعد صرف مكافآت النشر بمركز النشر العلمي المتميز. واستعرضت ا.د. أميرة حمدان مدير المركز اللائحة والتعديلات المقترحة.

وفي سياق آخر، كان قد قدم أمس الأول الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب التهنئة للسادة عمداء ووكلاء الكليات والعاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة، بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية بعدد ٥٩٠٧ نشاط طلابي خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين في هذا المجال المهم، الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعي وقيم الولاء والانتماء.