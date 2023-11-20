جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في مجال الأنشطة الطلابية

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي2022/2023.

وقدم الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم بمقر الجامعة التهنئة لعمداء ووكلاء الكليات والعاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية بعدد 5907 نشاط طلابي خلال العام الأكاديمي 2022/2023.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين في هذا المجال الهام الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعي وقيم الولاء والانتماء.

وهنأ المجلس الدكتور مهاب عبد الرازق والدكتورة ميرفت قاسم بمناسبة صدور قرار رئيس جامعة الإسكندرية بقيامهم بتسيير أعمال كليتى التربية الرياضية بنين والصيدلة بالجامعة.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بخصوص حساب المجموع عند ترتيب الطلاب بالنسبة الكليات التى تطبق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.