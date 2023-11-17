الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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افتتاح فعاليات اللقاء الدوري لمسؤولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

افتتاح فعاليات لقاء
افتتاح فعاليات لقاء مسئولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

 افتتح الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات اللقاء الدوري لمسؤولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية لمناقشة الخدمات المقدمة من بنك المعرفة المصري وشرح أنظمة المؤتمرات العلمية والمستودع الرقمى والدوريات العلمية للمجلات المصرية وموقف مجلات جامعة الإسكندرية.

وأشار بيان صادر عن جامعة الإسكندرية اليوم الجمعة إلى أن المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وبحضور كل من المهندسة علا لورانس مستشار النشر العلمي فى بنك المعرفة المصري، والمهندسة أية هشام مسئول نظام المؤتمرات في بنك المعرفة المصري، ومحمد صلاح مسئول الدعم الفني والتدريب للدوريات العلمية في بنك المعرفة المصري، والدكتورة بشرى سالم مسئول مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمقر معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

 بنك المعرفة يسهل الحصول على المعلومات في مختلف التخصصات العلمية

وأكد الدكتور هشام سعيد أهمية بنك المعرفة في تسهيل الحصول على المعلومات فى مختلف التخصصات العلمية وتوفير الفرصة للباحثين للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة محليًا وإقليميًا ودوليًا بصورة مجانية، بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية ثرية ودورات تدريبية في شتى المجالات الأكاديمية، مشيرًا إلى دور المجلات العلمية التى تصدرها الجامعات فى الارتقاء بمستوى الجامعة فى التصنيفات الدولية بالإضافة إلى تحقيق دخل مناسب للجامعة.

وأشارت المهندسة علا لورانس إلى سهولة الوصول لقواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة والمساعدة في دعم المجلات الأكاديمية للنشر العلمى حسب أفضل المعايير الدولية على منصات دولية هامة مثل scopas وweb of science من أجل الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية ومساعدة المجلات العلمية لتكون مفهرسة (indexed) على المنصات الأكاديمية والبحثية الدولية لافتة إلى مبادرة تأهيل المجلات العلمية الصادرة باللغة العربية لتوافق معايير النشر الدولى.

وقدمت المهندسة أية هشام شرحا تفصيليًا عن دور بنك المعرفة في تنظيم المؤتمرات من حيث الإعلان عن المؤتمر والتخصصات التى يناقشها عبر الأبحاث المختلفة وبث فعاليات ورش العمل وإصدار الشهادات.

جامعة الإسكندرية بنك المعرفة الدوريات العلمية التصنيفات الدولية دعم المجلات الأكاديمية

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