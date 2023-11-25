السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدر حديثًا.. ديوان "استراتيجية القهوة" للشاعر أحمد حداد

ديوان استراتيجية
ديوان استراتيجية القهوة

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ديوان بعنوان "استراتيجية القهوة" للشاعر أحمد حداد.

 

وعن الديوان، كتبت دار النشر: تفتح القهوة أبواب البَوح ويفتح الشتاء أبواب الذكريات، وعادة ما تكون ذكريات مؤلمة.. بعض قصائد هذا الديوان كُتبت منذ أكثر من عشر سنوات، معظمها مزيج بين الحنين والبكاء والجنون، وأيضًا الحب الذي بمثابة شمس الشتاء.

 

ومن أجواء الديوان:

«الأولة حوجني الحب لبُنّك المحوّج

والتانية باشوف البحر في شعرك المموّج

والتالتة يا حلوة لو كان بإيدي..أتوّج..

إيديكي ملكة جمال القهوة».

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قريبًا.. صدور كتاب "في محبة فيلم لعبة الست" للكاتب حجاج أدّول

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"أمطار خفيفة إلى متوسطة".. ديوان جديد للشاعر أمين حداد

عن المؤلف أحمد حداد

أحمد حداد؛ شاعر وسينمائي مصري، من مواليد القاهرة 27 نوفمبر 1984. بكالوريوس معهد السينما - قسم سيناريو عام 2006.. صدرت له ستة دواوين منها: «الورد اللى بيطلع»، «حبة تراب»، «بشويش» الحاصل على جائزة معرض الكتاب لشعر العامية لعام 2012. يُعد هذا الكتاب رابع إصداراته مع دار الشروق بعد «عزيزى فلان»، «مزاج سيادتي»، و«التوقيت المحلي لمدينة البهجة». 

 

كما كتب أغانى للعديد من الفرق والمطربين، وتعاون مع عدد كبير منهم الفنانين، فرقة اسكندريلا، علي الحجار، فيروز كراوية، سلمى صباحي، وجيه عزيز.

 

وأسس فرقة رترو الغنائية عام 2017. من أشهر أعماله؛ أغاني مسلسل الأطفال ظاظا وجرجير وأمسيَّات شعرية وغنائية من أشعارە وأفلام مستقلة من تأليفه وإخراجه.
 

وفي سياق متصل تشارك دار الشروق بمجموعة من أحدث إصداراتها، وكتب الأطفال واليافعين في معرض الكويت الدولي للكتاب 2023، بجناح دار الشروق، في الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، بأرض المعارض بمشرف بالكويت.

 

كما يشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46، عدد من الدول العربية، في المعرض بعدد 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية و486 دار نشر تعكس مكانة  المعرض الثقافية.

دار الشروق أحمد حداد الشتاء ديوان شاعر

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