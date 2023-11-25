أبرز أحداث اليوم الأول من هدنة وقف إطلاق النار بغزة

بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، تبادلت إسرائيل وحماس الدفعة الأولى من الأسرى والمتحتجزين لدى الجانبين بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة المنكوبة منذ نحو 7 أسابيع جراء الحرب.

ودخل الاتفاق الذي باركه الأطراف حيز التنفيذ يوم الجمعة الساعة السابعة صباحا، ويتضمن بندًا ينص على أنه بعد وقف إطلاق النار المبدئي لمدة أربعة أيام لكل 10 رهائن في غزة يعودون إلى ديارهم بأمان، سيكون هناك يوم إضافي يتوقف فيه القتال، بما يصل إلى إجمالي 10 أيام.

وبعملية تبادل الأسرى والمحتجزين التي تمت خلال الساعات القليلة الماضية، أصبح يوم الجمعة 24 نوفمبر وهو اليوم 49 من العدوان الإسرائيلي، يوما لن ينساه الفلسطينيون وكذلك الإسرائيليون؛ حيث كان يومًا ممزوج بمشاعر التوتر الشديد ثم الشعور بالإرتياح ثم قلق عميق بشأن ما سيأتي الأيام المقبلة.

في هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز أحداث هذا اليوم في غزة الذي جاء بعد محادثات مطولة ومعقدة بوساطة مصرية وقطرية، ويمثل أول استراحة خلال سبعة أسابيع من الحرب ويوفر بعض الراحة لـ 2.3 مليون فلسطيني عانوا من القصف الصهيوني المكثف: