الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسيرة فلسطينية تطالب بالرعاية الطبية للمفرج عنهم

الاسري
الاسري

قالت سيدة فلسطينية وهي من بين الدفعة الأولى من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم للتو من سجن عوفر، إن العديد من الأسرى المفرج عنهم يحتاجون إلى رعاية طبية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

وقالت مرح بكير، التي اعتقلت عام 2015 عندما كان عمرها 16 عاما، عانى جميع السجناء من مستوى عال من الإهمال الطبي أثناء الاحتجاز، وأخبرت المنفذ أنه تم إبلاغها هذا الصباح أنه سيتم إطلاق سراحها، مضيفة: أنا متوترة ومذهولة بعض الشيء. لا أستطيع أن أصدق أنني خارج.

وأضافت أنها تتطلع لقضاء الوقت مع عائلتها، وتفكر في الالتحاق بالجامعة للحصول على شهادة في القانون.

اتفاق الهدنة يشهد اطلاق سراح 1 رهينة 

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أفادت وكالة أسوشيتد برس أن اتفاق الهدنة الذي شهد إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية في غزة في وقت سابق اليوم.

وقال قدورة فارس، الذي يرأس مجموعة مناصرة للأسرى، إن 33 أسيراً أطلق سراحهم في الضفة الغربية تم تسليمهم إلى فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح الستة المتبقين من أحد مراكز الاحتجاز في القدس.

ومن جانبه، رحب بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الرهائن الذين تم احتجازهم في هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان : لقد انتهينا للتو من عودة أول الرهائن: الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات. كل واحد منهم هو عالم كامل.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الرهائن.

وأكدت قطر، التي توسطت في الصفقة بين حماس وإسرائيل، أنه تم إطلاق سراح 13 مواطنا إسرائيليا و10 تايلانديين وشخص واحد من الفلبين من غزة.

ووصلت حافلات تقل نساء وأطفالاً فلسطينيين مسجونين لدى إسرائيل تصل إلى حاجز بيتونيا بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر كجزء من صفقة الرهائن.

قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل أطلقت سراح 33 فلسطينيا، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

فلسطين سراح سجن عوفر الأسرى يحتاجون

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