الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: مصر تعاملت بشكل حكيم منذ بداية الحرب فى غزة

غزة
غزة

قال إسلام عوض، المحلل السياسي، إن مصر تعاملت بشكل حكيم مع أزمة الحرب على غزة منذ اندلاعها، لافتًا إلى أنه منذ اندلاع الأزمة كان هناك توجه مصري واضح بأن مصر داعم قوي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية في مصر، لم تكن كما كان يُطلق عليها من إشاعات تستهدف النيل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن الدولة المصرية، بأن مصر وقعت على اتفاقية القرن المزعومة.

وأضاف إسلام عوض خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مصر كانت مواقفها واضحة  من خلال سعيها بأن يتم تفعيل حل الدولتين على أرض الواقع، كما أن رؤية الدولة المصرية تتمثل في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ويتمتع بحقوق السيادة على أرضه. 

وأوضح أن الرؤية المصرية والأفكار التي تتبناها مصر هي ما رأيناه على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا منذ أن اندلعت الأزمة وجدنا أن الإرادة المصرية والتوجهات السياسية الخاصة بالقيادة السياسية في مصر هي التي يتم تنفيذها على أرض الواقع. 

الحرب على غزة إسرائيل فلسطين القضية الفلسطينية الهدنة بين إسرائيل وحماس

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