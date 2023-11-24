أستاذ علاقات دولية: الاحتفالات الفلسطينية تدل على انتصار فلسطينى وإحراج الحكومة الإسرائيلية

أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أهمية خطوة تسلم مصر 24 محتجزًا من قطاع غزة من الصليب الأحمر بغزة، والتوجه بهم الآن إلى الجانب المصرى من منفذ رفح، قائلًا: "إنها خطوة في الطريق الصحيح على اعتبار أنها تؤسس لواقع جديد، تؤدي وبشكلِ كبير إلى العمل على خفض التصعيد حتى وإن كان لمدة محددة وهي الأربعة أيام، والاحتفالات الفلسطينية تدل على انتصار فلسطيني".

وأضاف حامد فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه من الممكن أن يتم البناء على هذه الهدنة لكي يكون وقف إطلاق النار ثم تثبيت وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هذه الهدنة كانت تؤشر نحو تغير نوعي في نظرة المجتمع الدولي للأوضاع في فلسطين بشكل كبير، وقد أصبح المجتمع الدولي يتماهى بشكل أكثر قوة مع رؤية الدولة المصرية في ضرورة أن تكون هناك هدنة مستدامة وواضحة، وأن يكون هناك نوع من أنواع إدخال كافة المساعدات التي تمسكت بها الدولة المصرية منذ البداية.

وتابع: "في تقديري هذه الهدنة تعتبر واقع جديد يتم إنشاءه، وتعتبر كسر كبير للغطرسة الإسرائيلية التي كانت تعتقد أنها ستحاول الحصول على هؤلاء الأسرى لكن بشكل عسكري وليس عن طريق التفاوض، وبالتالي العودة مرة أخرى إلى المسار السياسي الذي من الممكن أن يؤدي إلى انفراجة في المشهد بشكل كبير".