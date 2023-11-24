قيادي بحماس: وسطاء "الهدنة" تعهدوا بعدم اعتقال إسرائيل للأسرى المحررين مجددا

قال محمود المرداوي القيادي في حركة حماس الفلسطينية، إن الوسطاء في الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مع إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، تعهدوا بعدم قيام الأخيرة بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأضاف المرداوي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: "نحن وافقنا على الاتفاق، وهم وافقوا عليه، ونحن لا نتفق على شيء لا نسعى لعدم تنفيذه، وهذا التعهد ملزم بالنسبة لنا ونلزمهم أيضا به، لأنهم وقعوا عليه خطيا".

وتابع: "قدرة مقاتلي حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحضورهم على الأرض هو الضامن الأكبر الذي يجبر إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الخاصة بالهدنة".

ما ينص عليه الاتفاق

ووفق اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تمت بين الجانبين بوساطة مصرية قطرية، وصل 39 معتقلا فلسطينيا إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس، مقابل وصول 13 إسرائيليا إلى ديارهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مساء اليوم، إنه "إسرائيل أفرجت عن 39 معتقلا، هم 24 امرأة و15 طفلا هم أول دفعة أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" والذي تم التوصل إليه برعاية قطرية مصرية أمريكية مشتركة".

كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة بدء عملية تستغرق أياما عدة للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في إسرائيل وفلسطين.

بالتزامن، انتشر في مواقع التواصل الاحاماعي ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق لقاءات أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيلي، بعائلاتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث يظهر فيها عناق الأسرى المحررين لأهاليهم وابتساماتهم وسك دموع الفرح.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام. وتم إنجاز المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.